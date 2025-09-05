Экс-игрок ЦСКА скончался в возрасте 70 лет

Бывший футболист ЦСКА Геннадий Штромбергер ушел из жизни в возрасте 70 лет. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале армейского клуба.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Геннадия Юрьевича», — отмечено в сообщении.

Штромбергер скончался 4 сентября, причины смерти не указаны.

Футболист выступал на позиции нападающего. Он присоединился к московскому ЦСКА в 1982 году. За москвичей футболист выступал пять сезонов, был одним из лидеров команды. В 1986 году, после победы в чемпионате первой лиги, Штромбергер завершил свою карьеру. В составе красно-синих он стал победителем первой лиги СССР. После завершения игровой карьеры он работал тренером дубля армейцев и начальником команды.

В игровой карьере он также выступал за казахстанский «Кайрат», «Спартак» из Семипалатинска. Его последним местом работы в качестве тренера стал клуб «Строгино», где он тренировал с 2008 по 2009 год.

