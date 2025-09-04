На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одумались: «ПСЖ» сообщил о вызове Сафонова в сборную, назвав ее The Sbornaya

Пресс-служба «ПСЖ» рассказала о вызове Сафонова в сборную России
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Пари Сен-Жермен» опубликовал информацию о вызове голкипера Матвея Сафонова в сборную России. При этом на официальном сайте клуба она указана как The Sbornaya.

«Россия с вратарем «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым проведет две товарищеские встречи во время паузы на международные матчи. The Sbornaya сыграет с Иорданией на «Лукойл Арене» в Москве, а три дня спустя сразится с Катаром на стадионе «Яссим бин Хамад» в Дохе», — говорится в заявлении.

Сафонов был вызван в сборную России на сентябрьский сбор. Матч с командой Иордании начнется в 20:00 по столичному времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Российский вратарь провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Кроме того, он завоевал Суперкубок УЕФА, однако в матче за этот трофей основным вратарем был новичок парижан Люка Шевалье. Недавно Матвей пожаловался подписчикам в Telegram, что не играл за команду уже более трех месяцев.

Ранее легенда ММА из США вступился за Сафонова.

