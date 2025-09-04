На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это дискриминация»: легенда ММА из США вступился за Сафонова

Боец Монсон назвал дискриминацией отсутствие Сафонова в публикации «ПСЖ»
Уроженец города Сент-Пол в Миннесоте, знаменитый боец смешанного стиля и гражданин РФ, отказавшийся от американского паспорта, Джефф Монсон выступил в защиту вратаря французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова. Слова атлета приводит «Спорт-Экспресс».

«Это дискриминация. Эти западные страны... Англия, Франция, США, Германия, пытаются любыми способами навредить России. Они делают это с помощью геополитики, спорта. Хотят нанести вред любыми способами», — заявил Монсон.

Сафонов был вызван в сборную России на сентябрьские товарищеские матчи. В четверг, 4 сентября, национальная команда в Москве на «Лукойл Арене» примет Иорданию. Встреча начнется в 20:00 по столичному времени. А в воскресенье, 7 сентября. на выезде она сыграет с Катаром.

Российский вратарь провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Кроме того, он завоевал Суперкубок УЕФА, однако в матче за этот трофей основным вратарем был новичок парижан Люка Шевалье.

Ранее Карпин философски высказался об отсутствии Сафонова в публикации «ПСЖ».

