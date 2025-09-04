«Нужно собирать конкретный костяк»: игрок сборной России рассказал о задаче Карпина

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, бывший игрок сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем матче главной команды страны против сборной Иордании, заявив о важности любой игры национальной команды.

«Хотелось бы, чтобы команда все-таки побеждала. А что касается игры, то для Валерия Георгиевича сейчас собран, наверное, оптимальный состав. На чемпионат мира, как он говорит, мы вряд ли поедем в 2026 году. Но нам нужно собирать конкретный костяк для того, чтобы понимать, чего от сборной дальше требовать. Сейчас в играх ребята не получают той нужной ответственности, особенно, когда сборная выигрывает с крупным счетом. Но мне кажется, что все матчи нужны, чтобы национальная команда держала тонус», — считает Деменко.

Сборная России под руководством Валерия Карпина в сентябрьском окне на встречи национальных команд встретится с Иорданией и Катаром.

