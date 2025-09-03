На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Зените» высказались о скупке всех сильнейших игроков РПЛ

В «Зените» заявили, что не будут скупать сильнейших футболистов РПЛ
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов сообщил, что клуб не намерен покупать всех сильнейших российских футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, «Зенит» не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач», — отметил он.

30 августа «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва Дуглас Сантос открыл счет. На 72-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает пятое место, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее экс-глава «Зенита» Александр Медведев объяснил решение покинуть эту должность.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами