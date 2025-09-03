В «Зените» высказались о скупке всех сильнейших игроков РПЛ

В «Зените» заявили, что не будут скупать сильнейших футболистов РПЛ

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов сообщил, что клуб не намерен покупать всех сильнейших российских футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, «Зенит» не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач», — отметил он.

30 августа «Зенит» обыграл «Пари НН» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. Сразу после перерыва Дуглас Сантос открыл счет. На 72-й минуте Матео Кассьерра удвоил преимущество «Зенита».

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает пятое место, набрав 12 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют в Калининграде с «Балтикой». Встреча состоится 14 сентября. Команды выйдут на поле в 17:00 по московскому времени.

Санкт-петербургский «Зенит» отметил столетие в 2025 году, но не смог выиграть ни чемпионат, ни Кубок России, прервав серию из шести чемпионских титулов Российской премьер-лиги подряд. Новый сезон сине-бело-голубые также объявили юбилейным – сотым.

Ранее экс-глава «Зенита» Александр Медведев объяснил решение покинуть эту должность.