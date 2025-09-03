На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Динамо» вынесли предупреждение из-за кота

КДК РФС вынес замечание «Динамо» из Махачкалы за появление кота на поле
ФК «Динамо» Махачкала

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес замечание «Динамо» из Махачкалы за появление животного на поле во время матча седьмого тура чемпионата России против московского «Динамо». Об этом сообщил глава ведомства Артур Григорянц, его слова передает РИА Новости.

Черный кот появился на поле во время второго тайма.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Мохаммад Хоссейннежад на 74-й минуте, его ассистентом выступил Никита Глушков.

В турнирной таблице РПЛ московский клуб расположился на девятом месте, набрав за семь туров восемь очков. Махачкалинское «Динамо» идет на 11-й позиции, имея такое же количество баллов. Между ними находится грозненский «Ахмат», у которого также восемь баллов.

В следующем туре национального первенства, который состоится уже после перерыва на матчи национальных сборных, московское «Динамо» дома сразится со столичным «Спартаком» 13 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени. Махачкалинский клуб на день раньше на выезде сразится с казанским «Рубином», начало встречи — 19:00 мск.

Ранее футболист ЦСКА рассказал, кого в Челябинске называют «вафлей».

Футбол. Чемпионат России
