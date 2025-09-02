«Сказал, что я хочу похитить его сына и сломать ему ноги»: отчим экс-звезды РПЛ об игроке

Отчим экс-игрока РПЛ Изидора: он сказал полиции, что я хочу похитить его сына

Отчим нападающего «Сандерленда» Вильсона Изидора Седрик Комбье рассказал, что футболист прекратил с ним общение из-за того, что мужчина стал жить с новой возлюбленной, разойдясь с его матерью, а также отметил, что игрок попал под влияние своего родного отца. Его слова приводит Legalbet.

По словам Комбье, он воспитывал футболиста с его шести с половиной месяцев до 23 лет. А потом игрок, карьера которого начала стремительно развиваться, оборвал все контакты со своим отчимом, которого называл «папой», отгородился от матери и агентов, которые ему помогали.

Комбье отметил, что игрок даже отказался с ним встретиться.

«Когда футболист узнал, что я в Англии, он позвонил в полицию и сказал, что я хочу похитить его сына, сломать ему ноги за полмиллиона евро. Это ложь! Полиция приехала за мной в отель, на слушании в тюрьме они поняли, что Вильсоном манипулировали его девушка, новое окружение, его отец, который вернулся, и т.д», — заявил он.

Изидор известен российским фанатам по выступлениям в Российской премьер-лиге (РПЛ). С 2022 по 2023 год он выступал в московском «Локомотиве», а потом перешел в петербургский «Зенит» — сначала на правах аренды, а после заключив полноценный контракт. 23 августа 2024 года футболист был арендован английским «Сандерлендом» с обязательным правом выкупа, а в феврале 2025 года его контракт выкупили.

