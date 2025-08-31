На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ливерпуль» вырвал победу у «Арсенала» в матче АПЛ

«Ливерпуль» со счетом 1:0 победил «Арсенал» в третьем туре АПЛ
Phil Noble/Reuters

«Ливерпуль» обыграл лондонский «Арсенал» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой встрече оформил Доминик Собослаи на 83-й минуте.

В турнирной таблице национального первенства «Ливерпуль» занимает первое место, набрав девять очков из девяти возможных. Лондонская команда расположилась на третьей позиции, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре АПЛ, который состоится после сентябрьской паузы на матчи сборных, «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Бернли» 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Арсенал» на день раньше сыграет с «Форестом», начало поединка — 14:30.

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии сезона-2024/25. По итогам сезона АПЛ «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. «Арсенал» занял второе место, набрав на десять баллов меньше.

Ранее ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью в центральном матче тура РПЛ.

Футбол. Чемпионат Англии
