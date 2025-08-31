На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Задержанным футболистам-мигрантам грозит депортация

Задержанных в Самарской области футболистов-мигрантов могут депортировать
Большая часть футболистов, которые были задержаны в Самарской области, являются нелегальными мигрантами и могут быть депортированы. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Порядка 20 футболистов из любительской футбольной команды Team Young задержаны в Самарской области. Большинство - нелегальные мигранты. Те, кто был под наркотиками и с нарушениями, будут депортированы, скорее всего», — сообщили в правоохранительных органах.

О задержании игроков стало известно 31 августа. Причиной задержания стало то, что футболисты постоянно нападали на соперников и зрителей и оскорбляли всех по национальному признаку. Большинство футболистов оказались нелегальными мигрантами. Помогали спортсменам болельщики-земляки. Они приходили на матчи Team Young и участвовали в конфликтах.

Во время задержания были выявлены лица, находящиеся в состоянии наркотического опьянения.

В середине августа 2025 года в социальных сетях также появилось видео, где команда Team Young якобы напала на футболистов команды Estetica во время матча Регулярной футбольной любительской лиги. В результате несколько игроков были отстранены.

