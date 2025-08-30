Мужчина с полотенцем на голове разгромил клинику жены экс-футболиста сборной России

Мужчина с полотенцем на голове и кистью в руках разгромил клинику жены экс-нападающего сборной России по футболу Федора Смолова Карины, сообщает Life со ссылкой на канал Shot.

Отмечается, что мужчина пробыл три часа в московском Центре психологической помощи. Затем он ушел, обмотавшись шторой.

Карина рассказала, что инцидент произошел в ее частной клинике, которая готовится к открытию. Неизвестный проник в клинику в четыре часа утра, выломав дверной замок. Он вскрыл запакованные вещи, заварил себе кофе и поспал. В семь утра он вышел из клиники.

Карина Смолова обратилась в правоохранительные органы. Также Смолова утверждает, что на мужчину пожаловался управдом, утверждая, что он поцарапал несколько машин во дворе.

В пресс-службе московского МВД рассказали, что сейчас мужчину разыскивают.

«Неизвестный проник в помещение, вскрыв магнитный замок, и похитил штору. Проводится проверка», — рассказали в МВД.

