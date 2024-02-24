Звезда «Ливерпуля» нанял телохранителя из-за неадекватной фанатки

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд год назад обзавелся личным телохранителем, чтобы отгородить себя от преследований одной из фанаток. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, женщина занималась сталкерингом игрока, поджидая его у дома, после тренировок и у ресторанов, где предпочитает ужинать англичанин. Помимо этого, фанатка отправляла фотографии интимного характера Александру-Арнольду, а также гневные и оскорбительные сообщения его членам семьи.

После этого футболист сменил номер телефона, установил систему видеонаблюдения и сигнализацию.

«Ливерпуль» проведет следующий матч на «Уэмбли» в рамках финала Кубка английской лиги против лондонского «Челси». Решающая игра турнира состоится 25 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее Андрей Аршавин признался, что в его время вместо игры в компьютер чаще пили алкоголь.