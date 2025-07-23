Бывший капитан «Спартака» провел первый матч за европейский клуб

Бывший капитан московского «Спартака», защитник Георгий Джикия принял участие в товарищеском матче за свой новый клуб — турецкий «Антальяспор».

Коллектив встречался с «Тиквешем» из Северной Македонии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Джикия вышел в стартовом составе.

8 июля Джикия приступил к тренировкам с «Антальяспором».

Джикия пополнил состав «Химок» в 2024 году. Соглашение было заключено по схеме «1+1». За это время он принял участие в 19 играх во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и получив две желтые карточки.

До этого он с 2017 года выступал за московский «Спартак». Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая 2024 года. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином».

В завершившемся сезоне «Антальяспору» удалось сохранить место в высшем дивизионе — коллектив стал 15-м, набрав 44 очка в 36 встречах.

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