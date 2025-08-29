Призер Олимпиады рассказала, выиграет ли Рублев следующий матч

Знаменитая в прошлом отечественная теннисистка Надежда Петрова, экс третья ракетка мира как в одиночном, так и в парном разрядах, а также бронзовый призер Олимпиады, в комментарии для «Газеты.Ru» предсказала россиянину Андрею Рублеву победу в матче третьего круга US Open.

«Мне нравится его сетка. Нравится, что он постепенно с каждым турниром выглядит все более уверенно и спокойно. Уверенность придет к нему с каждой победой. Ничего страшного, что моментами он может проиграть сет. Эта борьба на ранних стадиях важна, чтобы улучшить свою игру. Следующего соперника он должен пройти, это будет теннисист, который вышел из квалификации, и к этому этапу должен немного устать. Класс и уровень у Рублева выше. Он должен пройти дальше, а там посмотрим, как все будет складываться», — считает Петрова.

В третьем круге Открытого чемпионата США по теннису Андрей Рублев сыграет с Чак Лам Вонгом из Гонконга, 173-й ракеткой мира, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

