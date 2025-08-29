«Меня научили похмеляться»: Емельяненко о своем отношении к алкоголю

Российский боец MMA Александр Емельяненко на YouTube-канале Станислава Роженькова ответил на вопрос о своем отношении к алкоголю, заявив, что его научили похмеляться.

«У меня вся жизнь такая. То хулиганишь, то спортом занимаешься. Были и времена другие. У меня нет такого, что стоит бутылка и я хочу выпить. Меня просто непорядочный гражданин научил похмеляться в свое время», — сказал Емельяненко.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая 2023 года спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе 43-летнего Александра Емельяненко 41 бой в ММА, в которых он одержал 30 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью.

Последний раз Александр Емельяненко выходил в октагон в декабре прошлого года, когда победил Алексея Гончарова нокаутом в первом раунде.

Ранее Емельяненко признал, что страдает алкоголизмом.