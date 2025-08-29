Олимпийский чемпион о недопуске российских биатлонистов на ОИ: это позор нашего спорта

Олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение Международного союза биатлонистов (IBU) не допустить нейтральных спортсменов к отбору на Олимпиаду 2026 года, назвав это решение позором российского спорта, передает «ВсеПроСпорт».

«Мы должны править балом, в том числе в Европе. А не слушать Трампа из-за океана. Поэтому не надо жаловаться на недопуск в биатлоне, вина тут только наша. Я считаю, что решение IBU — это позор российского спорта», — сказал Тихонов.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026. схему и на ОИ-2026.

Ранее IBU обвинили в трусости.