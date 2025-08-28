Семин о списке книг для российских футболистов: мне непонятна эта тема

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что ему непонятна идея министра спорта РФ Михаила Дегтярева разработать список литературы для футболистов, передает RT.

«Один обожает чтение, а другой и страницу осилить не в состоянии. Да и, считаю, не стоит выделять именно футболистов. Они же не особенные спортсмены. Мне непонятна эта тема», — сказал Семин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

