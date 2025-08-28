Загитова рассказала подробности о покупке квартиры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова купила квартиру, отметив, что для нее важен комфорт. Об этом она рассказала Sport24.

«Сколько квадратов и комнат? Достаточно, чтобы не потеряться (смеется). Мне важно было, чтобы в квартире я чувствовала себя очень комфортно. Когда построят? В декабре 2025 года», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде».

19 июня 2024 года фигуристка защитила дипломную работу в РАНХиГС. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Загитова также занимается постановкой собственных шоу.

Ранее Загитова на видео показала, как переодевается в машине