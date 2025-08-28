На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский футболист готов вернуться в «Спартак»

Французский футболист Самюэль Жиго готов вернуться в «Спартак»
true
true
true
close
РИА Новости

агент Мохаммед Беншенафи рассказал о готовности своего клиента, защитника римского «Лацио» Самюэля Жиго, вернуться в московский «Спартак», передает Metaratings.ru.

«Жиго с радостью готов принять предложение от «Спартака», но нам никто не звонил. Если поступит предложение от другого клуба из России, Самюэль может рассмотреть его и сделать свой выбор», — сказал Беншенафи.

Жиго был игроком московского «Спартака» с 2018 по 2021 год. В составе клуба французский защитник стал обладателем Кубка России. Он отыграл за красно-белых 110 матчей, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

По окончании сезона-2021/22 французский защитник перебрался в «Марсель». Игрок давно хотел вернуться на родину, чтобы чаще видеться со своей дочерью. За «Лацио» Жиго выступает с 2024 года. За римский клуб он провел 23 матча во всех турнирах, забив два мяча.

Ранее стали известны детали трансфера нового защитника «Спартака».

