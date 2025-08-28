Скандального российского теннисиста оштрафовали более чем на 3 млн рублей

Огранизаторы US Open оштрафовали Медведева более чем на $40 тыс. за поведение

Победитель Открытого чемпионата США по теннису 2021 года Даниил Медведев оштрафован организаторами турнира 2025 года за недостойное поведение. Об этом сообщает ESPN.

Российский спортсмен заплатит $42,5 тыс. штрафа (3 418 789 руб. по текущему курсу ЦБ РФ). $30 тыс. составит плата за неспортивное поведение, оставшуюся часть Медведев заплатит за сломанную ракетку.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open — 2025 в результате поражения от француза Бенжамена Бонзи. Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев во время этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также во время игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

