Скандального российского теннисиста оштрафовали более чем на 3 млн рублей

Огранизаторы US Open оштрафовали Медведева более чем на $40 тыс. за поведение
Eduardo Munoz/Reuters

Победитель Открытого чемпионата США по теннису 2021 года Даниил Медведев оштрафован организаторами турнира 2025 года за недостойное поведение. Об этом сообщает ESPN.

Российский спортсмен заплатит $42,5 тыс. штрафа (3 418 789 руб. по текущему курсу ЦБ РФ). $30 тыс. составит плата за неспортивное поведение, оставшуюся часть Медведев заплатит за сломанную ракетку.

25 августа Медведев вылетел в первом круге US Open — 2025 в результате поражения от француза Бенжамена Бонзи. Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев во время этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также во время игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

Ранее были названы причины поражений теннисиста Даниила Медведева.

