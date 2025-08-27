Скончался олимпийский чемпион по плаванию Присекин

В Самаре на 64-м году жизни скончался олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин. О кончине известного спортсмена сообщили в в Министерстве спорта Самарской области, опубликовав соответствующее сообщение на странице во «ВКонтакте».

Смерть пловца наступила 24 августа. Причины не уточняются.

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Присекин стал олимпийским чемпионом в эстафете 4×200 м вольным стилем, при этом в финальном заплыве он не участвовал. Пловец — неоднократный чемпион СССР 1981—1982 годов в составе эстафет, также он стал победителем Кубка Европы в 1979 году.

После завершения спортивной карьеры он продолжил работать в плавании. С 1984 по 1990 год он был руководителем Центра олимпийской подготовки при плавательном бассейне СКА. Присекин работал в Федерации плавания Самарской области. Также он занимался политической деятельностью: в начале 2000-х он руководил Красноглинским районом и участвовал в выборах мэра города, соперничая с Георгием Лиманским.

