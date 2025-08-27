«Не делю команду на две разные»: капитан «Спартака» о последних играх

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин после крупной победы над нижегородским «Пари НН» (4:0) в третьем туре группового этапа Кубка России не согласился с мнением о серьезных различиях в игре и результатах красно-белых в чемпионате и Кубке страны. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«По результатам и по игре два разных «Спартака»? А какой из них лучше? Я не разделяю нашу команду на две разные. Это ваше мнение, а мое – совсем другое. То, что по ходу матчей в Кубке командой руководит не главный тренер Деян Станкович, а его помощник Ненад Сакич, не имеет значения. Все равно разбор соперника и установку на игру проводит Станкович, он всегда рядом с нами. Да и тренерский штаб нельзя разделять, как и саму команду», – отметил Зобнин.

Также Зобнин назвал нынешний состав «Спартака» более сильным, чем в предыдущем сезоне, благодаря хорошему подбору классных иностранных футболистов, однако не стал сравнивать нынешний «Спартак» с чемпионской командой Массимо Карреры восьмилетней давности.

В матче с «Пари НН» хавбек «Спартака» стал автором первого гола, точно пробив по летящему мячу на 12-й минуте. В концовке встречи Зобнин мог оформить дубль, однако мяч после его дальнего удара попал в перекладину. В составе красно-белых голами также отметились дебютант команды Илья Самошников и Даниил Зорин, а еще один мяч отправил в свои ворота защитник гостей Вадим Пигас.

«Спартак» после трех игр занимает первое место в группе С Кубка России с семью набранными очками, «Пари НН» находится на третьей строчке таблицы, набрав три очка.

Ранее турецкий «Галатасарай» пригрозил «Спартаку» судебным разбирательством из-за отказа купить игрока стамбульской команды.