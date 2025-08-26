На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это был цирк»: американский теннисист о скандале Медведева на US Open

Теннисист Тиафо высказался о скандальном вылете Медведева в первом круге US Open
Geoff Burke/IMAGN IMAGES via Reuters

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо назвал забавным скандальное поведение россиянина Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата США (US Open) с французом Бенжаменом Бонзи. Его слова приводит Tennis365.

«Это был цирк, конечно, это было нечто. Думаю, это выходит за все рамки, как ни посмотри. Медведев установил себе высокую планку, все привыкли, что он соответствует самым высоким стандартам. Но ему трудно справляться с ранними поражениями от таких соперников, которых, по его мнению, он обязательно должен обыгрывать», — отметил Тиафо.

Медведев, проигравший Бонзи два первых сета (3:6, 5:7), в третьем вырвал победу на тай-брейке, а затем всухую взял четвертую партию (6:0). Однако в пятом сете россиянин не смог дожать соперника, уступив ему 4:6.

Медведев по ходу этого матча поругался с судьей. По ходу третьего сета Бонзи совершил неудачную первую подачу, после чего на корте появился фотокорреспондент, решивший, что матч закончился. Из-за произошедшего судья принял решение дать Бонзи право перебить первую подачу, что разозлило теннисиста из России. Также по ходу игры Медведев показал непристойный жест, передразнив соперника.

А после своего поражения теннисист сломал ракетку.

Ранее легендарный российский теннисист рассказал, завершит ли Медведев карьеру.

