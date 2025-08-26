На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московской области пройдет региональный чемпионат по гольфу

Сильнейшие гольфисты страны соберутся на чемпионат в Подмосковье
true
true
true
close
Depositphotos

В Подмосковье с 26 по 29 августа на одном из полей Agalarov Golf & Country Club проведут чемпионат Московской области по гольфу. Об этом сообщает пресс-служба региональной Федерации гольфа.

В этом году турнир станет одним из ключевых событий российского гольф-календаря, собрав действующих чемпионов России, мастеров спорта, лидеров национального рейтинга и молодых талантов. Призовой фонд соревнований составит 2,5 млн рублей.

Победители турнира получат уникальные призы от партнеров события. Консьерж-сервис АМА предоставит победителям четыре билета Club 54 на престижный турнир LIV Golf в Саудовской Аравии. Alrosa Diamond Exclusive наградит участников дипломами с алмазной инкрустацией в 5 карат.

Особое внимание привлечет VTB PRO-AM 2025, который пройдет 27 августа в рамках чемпионата. Мероприятие организовано ВТБ Private Banking совместно с Федерацией гольфа Московской области. Этот формат объединяет профессионалов и любителей, позволяя клиентам банка сыграть плечом к плечу с ведущими гольфистами страны.

Также VTB PRO-AM 2025 включен в программу спортивных игр Восточного экономического форума, посвященного 10-летнему юбилею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами