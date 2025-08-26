В Московской области пройдет региональный чемпионат по гольфу

Сильнейшие гольфисты страны соберутся на чемпионат в Подмосковье

В Подмосковье с 26 по 29 августа на одном из полей Agalarov Golf & Country Club проведут чемпионат Московской области по гольфу. Об этом сообщает пресс-служба региональной Федерации гольфа.

В этом году турнир станет одним из ключевых событий российского гольф-календаря, собрав действующих чемпионов России, мастеров спорта, лидеров национального рейтинга и молодых талантов. Призовой фонд соревнований составит 2,5 млн рублей.

Победители турнира получат уникальные призы от партнеров события. Консьерж-сервис АМА предоставит победителям четыре билета Club 54 на престижный турнир LIV Golf в Саудовской Аравии. Alrosa Diamond Exclusive наградит участников дипломами с алмазной инкрустацией в 5 карат.

Особое внимание привлечет VTB PRO-AM 2025, который пройдет 27 августа в рамках чемпионата. Мероприятие организовано ВТБ Private Banking совместно с Федерацией гольфа Московской области. Этот формат объединяет профессионалов и любителей, позволяя клиентам банка сыграть плечом к плечу с ведущими гольфистами страны.

Также VTB PRO-AM 2025 включен в программу спортивных игр Восточного экономического форума, посвященного 10-летнему юбилею.