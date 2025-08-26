«Нас там вынесут»: Дзюба о российских клубах в еврокубках

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба» скептически высказался о перспективах российских клубов в Лиге чемпионов и других еврокубковых турнирах, признавшись, что не верит в успешное возвращение. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Без шансов. Лучше в таком состоянии сейчас не возвращаться. Думаю, нас там вынесут», – заявил Дзюба.

Такую мысль он высказал после поражения «Акрона» от московского ЦСКА (1:3) в выездном матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Запрет на участие российских команд в европейских клубных турнирах, равно как и во всех других соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), действует с февраля 2022 года – с момента начала специальной военной операции.

Весной 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин подчеркивал, что ситуация с возможным возвращением российских клубов в Лигу чемпионов и другие турниры вряд ли изменится, пока военные действия на Украине не закончатся. Недавно Чеферин заявил, что позиция УЕФА относительно российского представительства в еврокубках остается прежней.

Ранее победитель Лиги чемпионов-2024/25 «Пари Сен-Жермен» принял решение о продаже российского вратаря Матвея Сафонова в другой клуб.