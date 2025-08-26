Бастрыкин отреагировал на просьбу сына застрявшей альпинистки о ее спасении

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оказать содействие в спасении альпинистки Натальи Наговициной, получившей травму во время восхождения на Пик Победы в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба Информационного центра СК России.

Бастрыкин заявил, что ознакомился с обращением сына спортсменки Михаила, который попросил провести аэровидеосъемку в районе Пика Победы в целях подтверждения факта того, что его мать жива.

«А. И. Бастрыкин поручил обратиться в МЧС России и обеспечить необходимое взаимодействие в целях принятия исчерпывающих мер к установлению всех обстоятельств и оказанию содействия в спасении альпинистки», — говорится в тексте сообщения.

Наговицина в составе группы альпинистов совершила в начале августа восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня (7439 метров), а 12 августа во время спуска сорвалась и сломала ногу. Сначала 17 августа военный вертолет Киргизии, который должен был спасти и Наговицину, и других дожидающихся помощи альпинистов, не добрался до места и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. 19 августа спасать альпинистку отправились киргизские военные, а также опытные альпинисты из лагеря на пике Победы, но никто не смог добраться до россиянки из-за погодных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

