Депутат Госдумы призналась, что два раза сдавала гендерный тест

Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью «Все про спорт» заявила, что во время профессиональной карьеры два раза сдавала гендерный тест.

По ее словам, ничего зазорного для девушек в подобной процедуре нет.

«Меня проверяли на двух Олимпиадах. Нам выдавали специальные карточки, в которых говорилось, что ты с ХХ хромосомами. При этом наличие одного подтверждения, что ты женщина, не снимало возможности, что через несколько лет тебя еще раз проверят. После двух тестов я еще шутила, что дважды женщина», — заявила Журова.

25 августа стало известно, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) начала тестирование российских спортсменок на гендерную принадлежность. По данным РИА Новости, уже 130 спортсменок сдали необходимые тесты.

Ранее в Турции начали расследование после исчезновения российского пловца.

