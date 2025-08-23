Бывшую российскую фигуристку отказались впустить в Польшу

Польские пограничники отказались впустить в страну бывшую российскую фигуристку Марию Нехаеву, сообщает ТАСС.

Нехаева, представляющая сейчас Израиль, направлялась в Ригу через Варшаву на этап Гран-при среди юниоров. На польской границе Нехаеву продержали три часа, отобрали паспорт и отказали во въезде в страну.

Фигуристке пришлось выбрать другой маршрут. Она сделала три пересадки, а также она пропустила первую тренировку.

О том, что Нехаева хочет выступать за Израиль стало известно в мае 2025 года. Позднее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердила переход спортсменки в сборную Израиля.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. В мае стало известно, что у фигуристов допуск получили только одиночники, ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты. Нейтральный статус получили Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачева.

Ранее ISU внес российских фигуристов в заявку на квалификационный турнир ОИ-2026.