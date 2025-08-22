На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Где-то потерялся»: знаменитый тренер оценил перспективы новичка «Динамо»

Тренер Игнатьев: Миранчук не усилит «Динамо» в один момент
Daniela Porcelli/Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для Legalbet оценил переход Антона Миранчука из швейцарского «Сьона» в московское «Динамо».

«Жаль, что Миранчуку не удалось проявить себя в Европе и что он не останется там. Хотя наш футболист возвращается в родной чемпионат и снова будет у нас на радарах. Это здорово. Думаю, он поможет «Динамо». Тем более Карпин хорошо знает Антона по сборной России и прекрасно ощущает его потенциал», — считает Игнатьев.

Специалист отметил, что фактор работы с бело-голубыми главного тренера сборной России наверняка оказался решающим при выборе футболиста. По мнению Игнатьева, Антон Миранчук имеет все шансы и класс, чтобы проявить себя на уровне Российской премьер-лиги, но при этом не относится к тем игрокам, которые сразу же делают свои команды после перехода сильнее. Игнатьев считает, что полузащитник еще не реализовал свой большой потенциал и даже «где-то потерялся».

Перейдя из «Локомотива» на правах свободного агента, Миранчук провел год в швейцарском «Сьоне», отметившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Футболист уже прибыл в Москву, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение с «Динамо».

Ранее «Спартак» и «Зенит» установили уникальное достижение.

Футбол. Чемпионат России
