Футболист «Динамо» назвал Овечкина очень ярым болельщиком

Нападающий футбольного московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о любви хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина к «Вашингтону», передает «Матч ТВ».

«Он очень ярый болельщик, переживает за «Динамо». Это видно. Как‑нибудь наведите на него камеру, вы увидите, что он прям постоянно в игре. Ему нравится футбол, он любит «Динамо», — сказал Тюкавин.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее «Динамо» провело церемонию чествования Овечкина.