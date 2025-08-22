Игрок «Локомотива» объяснил превосходство его команды над другими

Правый защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с Legalbet объяснил, почему «железнодорожники» так удачно начали сезон и лидируют в чемпионате Российской премьер-лиги после пяти туров.

«Самое главное преимущество «Локомотива» перед остальными — это то, что у нас все работают как впереди, так и сзади. В том сезоне такое было не во всех матчах. Сейчас же каждый в команде готов работать и бороться друг за друга. Думаю, это ключевой момент, почему мы сейчас на первом месте», — считает Ненахов.

Футболист подчеркнул, что в сплоченности и дисциплинированности команда сделала шаг вперед в сравнении с предыдущим сезоном, который красно-зеленые завершили на шестом месте. В данный момент «Локомотив» в пяти турах одержал четыре победы при одной ничьей и с 13 очками единолично возглавляет таблицу РПЛ.

