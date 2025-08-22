На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Локомотива» объяснил превосходство его команды над другими

Защитник «Локомотива» Ненахов: у нас все друг за друга
true
true
true
close
Михаил Киреев/РИА Новости

Правый защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов в разговоре с Legalbet объяснил, почему «железнодорожники» так удачно начали сезон и лидируют в чемпионате Российской премьер-лиги после пяти туров.

«Самое главное преимущество «Локомотива» перед остальными — это то, что у нас все работают как впереди, так и сзади. В том сезоне такое было не во всех матчах. Сейчас же каждый в команде готов работать и бороться друг за друга. Думаю, это ключевой момент, почему мы сейчас на первом месте», — считает Ненахов.

Футболист подчеркнул, что в сплоченности и дисциплинированности команда сделала шаг вперед в сравнении с предыдущим сезоном, который красно-зеленые завершили на шестом месте. В данный момент «Локомотив» в пяти турах одержал четыре победы при одной ничьей и с 13 очками единолично возглавляет таблицу РПЛ.

Ранее Валерий Карпин ответил, готова ли сборная России к официальным матчам.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами