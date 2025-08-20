На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Црвена Звезда» Тикнизяна проиграла «Пафосу» в матче Лиги чемпионов

«Црвена Звезда» проиграла «Пафосу» со счетом 1:2 в финале квалификации ЛЧ
true
true
true
close
Официальный сайт ФК «Црвена Звезда»

Сербский футбольный клуб «Црвена Звезда» проиграл кипрскому «Пафосу» в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Райко Митич» в городе Белград, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Уже на первой минуте киприотов вывел вперед Жоао Коррейя. На 52-й минуте Пепе реализовал пенальти, сделав счет 2:0. На 58-й минуте Бруно Дуарте свою попытку не реализовал, но отличился с добивания.

Скандально покинувший «Локомотив» защитник Наир Тикнизян провел на поле все 90 минут.

Ответный матч состоится 26 августа на стадионе «Альфамега» в Лимассоле.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее медиафутбольный клуб установил мировой рекорд.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами