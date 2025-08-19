Российская теннисистка сенсационно вышла в четвертьфинал турнира в США

Захарова обыграла Баптист и вышла в 1/4 финала турнира в Кливленде

Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 100-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде, обыграв представительницу США Хейли Баптист.

Встреча, которая продолжалась 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:3. В активе Самсоновой нет эйсов, четыре двойных ошибки и четыре реализованных брейк-поинта из семи. Баптист сделала одну подачу навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырех.

В следующем раунде Захарова сыграет с победительницей Евой Лис из Германии, которая оказалась сильнее россиянки Полины Кудерметовой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

