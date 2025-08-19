Российская чемпионка мира выходит замуж

Российская чемпионка мира по плаванию Дарья Трофимова в своих социальных сетях сообщила, что выходит замуж.

«Он спросил. Я сказала «ДА», — написала Трофимова, прикрепив фотографию с кольцом на пальце.опубликовав фото с кольцом на пальце и поцелуем со своим парнем.

20-летняя Трофимова в составе сборной России выиграла комбинированную эстафету 4х100 метров в Сингапуре. Также в ее активе серебро в эстафете 4х100 вольным стилем. На чемпионате мира в Будапеште Трофимова стала первой в смешанной комбинированной эстафете 4х50 метров и 4х100 метров.

Россияне заняли четвертое место в медальном зачете по итогам чемпионата мира по водным видам спорта. В их активе 18 наград: шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые.

Российские спортсмены выступали на турнире в Сингапуре в нейтральном статусе. Решением World Aquatics на них наложен ряд ограничений. В частности, нельзя было публиковать в соцсетях результаты соревнований и любые материалы, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов с Россией. В том числе речь идет о национальном флаге.

Ранее Владимир Путин поздравил Климента Колесникова с победой на чемпионате мира в Сингапуре.