Легенда «Динамо»: можно понять болельщиков, критикующих «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин заявил, что можно понять тех болельщиков, кто критикует главного тренера команды Валерия Карпина, передает «Чемпионат» .

«Надо время команде. Болельщиков «Динамо», критикующих Карпина, можно понять. Может быть, сравнивают с Личкой, когда был совсем другой футбол. Надо забивать голы, забили очень мало», — сказал Терехин.

17 августа «Динамо» уступило московскому ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «ВТБ Арена» 17 августа, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

В начале первого тайма забитыми мячами отметились игроки ЦСКА Матеус Алвес и Милан Гаич. Матвей Кисляк под занавес первой половины матча довел счет до разгрома. Денис Макаров сразу после перерыва отыграл один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на третьем месте, набрав 11 очков. «Динамо» занимает 12-е место, набрав пять баллов. Лидирует в турнире московский «Локомотив», набрав 13 очков.

Ранее в «Динамо» сделали заявление по Карпину на фоне проблем команды.