Бывший футболист РПЛ помогает Сафонову и Забарному в коммуникации в «ПСЖ»

Футболист французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия помогает своим одноклубникам Матвею Сафонову и украинцу Илье Забарному в коммуникации, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«На тренировках Сафонову с Забарным помогает Хвича Кварацхелия. Он тоже говорит по-русски, и это снимает барьеры в общении. Впрочем, дружбы между Забарным и Сафоновым нет», — сказал источник, отметив, что между игроками исключительно рабочие отношения.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотели купить у английского «Борнмута», отказывался переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, но затем подписал контракт с командой.

Ранее Сафонов провел беседу с украинцем Забарным после его перехода в «ПСЖ».