На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дзюба посмеялся над новичком «Акрона»

Футболист «Акрона»: Дзюба шутил об ожиданиях усиления, а приехал Марадишвили
true
true
true
close
ФК «Акрон» Тольятти

Нападающий Артем Дзюба встретил с насмешкой новичка «Акрона» полузащитника Константина Марадишвили. Его слова приводит «Чемпионат».

Впервые футболисты встретились в Тольятти. Марадишвили по-доброму отозвался о Дзюбе, который устроил прием в команде экс-игроку «Локомотива», начав с шутки об усилении «Акрона».

«Когда я только зашел в раздевалку, Артем запустил шутку: «Я думал, будет усиление, а приехал Марадишвили, ха-ха», — сказал Константин, отвечая на вопрос о насмешке.

Марадишвили отметил, что Дзюба является большой фигурой в футболе, добился таких высот, о которых каждый мальчишка мечтает

«У нас в команде все рады, что мастер с таким огромным опытом находится вместе с нами. На него всегда можно положиться», — добавил Марадишвили.

В летнее трансферное окно 25-летний опорный хавбек перешел в «Акрон» из «Локомотива».

Ранее бывший игрок Российской премьер-лиги (РПЛ) Лассана Диарра требовал от Международной федерации футбола (ФИФА) €65 млн.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами