«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая прошла в Манчестере завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил футболист «Арсенала» Риккардо Калафьори. Он отличился на 13-й минуте.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Лидсом». Встреча состоится в Лондоне 23 августа. Команды выйдут на поле в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Фулхэмом». Матч пройдет 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

