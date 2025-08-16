Четыре российских хоккеиста вошли в сборную лучших игроков НХЛ за 25 лет

Российские хоккеисты Александр Овечкин, Павел Дацюк, Евгений Малкин и Никита Кучеров вошли в сборную Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за первую четверть XXI века. Список опубликован на сайте лиги.

Отмечается, что в данном списке представлены хоккеисты, которые дебютировали в лиге после 1 января 2000 года.

6 апреля 2025 года на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

