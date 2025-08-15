На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион Англии «Ливерпуль» вырвал победу у «Борнмута» в первом туре АПЛ

«Ливерпуль» со счетом 4:2 обыграл «Борнмут» в первом туре АПЛ
Peter Powell/Reuters

«Ливерпуль» вырвал победу над «Борнмутом» в первом туре нового сезона Английской премьер-лги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась с результатом 4:2. Счет в матче открыли хозяева: на 37-й минуте игры отличился Уго Экитике. На 49-й минуте Коди Гакпо сделал счет 2:0. «Борнмут» отыграл один мяч на 64-й минуте, автором гола стал Антуан Семеньо. На 76-й минуте Семеньо забил второй мяч. Третий для «Ливерпуля» гол оформил Федерико Кьеза на 89-й минуте игры. На 90+4-й минуте игры точку в матче поставил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» начал свой сезон с поражения. 10 августа подопечные Арне Слота проиграли Суперкубок Англии, уступив «Кристал Пэлас». Основное время встречи, которая состоялась на стадионе «Уэмбли», завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти со счетом 3:2 оказались точнее игроки «Кристал Пэлас» и завоевали трофей.

«Ливерпуль» досрочно выиграл чемпионат Англии сезона-2024/25. По итогам сезона АПЛ «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

