Леди Гаге заспамили соцсети из-за российского футболиста

Леди Гаге стали массово писать фанаты в соцсетях из-за футболиста Батракова
Алексей Филиппов/РИА Новости

Американской певице Леди Гаге стали массово писать российские болельщики из-за российского футболиста московского «Локомотива» Алексея Батракова.

9 августа в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» со счетом 4:2 обыграли московский «Спартак», а Батраков в этом поединке оформил хет-трик. Он стал первым игроком в истории «Локомотива», который сумел забить три мяча в одном матче в ворота красно-белых. После поединка фанаты «железнодорожников» в одном из баров посвятили Батракову песню, переделав слова в хите Леди Гаги Bad Romance — «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, Леша Батраков!».

В скором времени после этого под постами певицы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стали появляться комментарии российских болельщиков, которые писали слова переделанной песни.

Батракову 20 лет, он воспитанник московского «Локомотива». Всего в прошедшем сезоне-2024/25 он сыграл 29 матчей в чемпионате России и забил 14 мячей (четыре — с пенальти), заняв третье место в списке лучших бомбардиров турнира и лучшее среди россиян.

Ранее 30-летняя девушка Батракова заявила, что ее не смущает разница в возрасте с футболистом.

Футбол. Чемпионат России
