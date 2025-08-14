На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Пари НН» вырвал победу у «Ростова» в матче с двумя удалениями

«Пари НН» со счетом 1:0 обыграл «Ростов» в матче Кубка России
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Ростов» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Хуан Босельи на 75-й минуте.

«Ростов» играл в меньшинстве с 73-й минуте. Прямую красную карточку получил Александр Тарасов, который появился на поле только на 50-й минуте игры. Главный арбитр Вера Опейкина удалила футболиста с поля за «фол последней надежды», в атаке «Пари НН» он совершил грубое нарушение правил против Олакунле Олусегуна. На 85-й минуте красную карточку получил также Мохаммад Мохеби, Опейкина удалила его за попытку повлиять на себя.

Обе команды в первом туре группового этапа потерпели поражения. Нижегородская команда на выезде проиграла махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1, а «Ростов» уступил дома московскому «Спартаку» с результатом 0:2.

В третьем туре «Пари Нижний Новгород» сыграет со «Спартаком» на выезде, встреча состоится 26 августа и начнется в 20:45 по московскому времени. Ростовская команда на день позже примет «Динамо», матч стартует в 20:45 мск.

Ранее Александр Мостовой раскритиковал уровень легионеров в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
