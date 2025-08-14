«Нужна помощь медиков»: бывший президент «Спартака» раскритиковал Станковича

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал главного тренера команды Деяна Станковича за уход из ложи арены в конце матча Кубка России против махачкалинского «Динамо». Его слова приводит РИА Новости.

«Преждевременный уход Станковича говорит лишь о том, что у человека есть серьезные медицинские проблемы. Он просто психопат, и его просто надо лечить. Вы говорите об его ментальности, а я вижу в этом медицинский диагноз. Мне кажется, что в этом больше элементов от психоза», — заявил Червиченко.

12 августа «Спартак» уступил в серии пенальти махачкалинскому «Динамо» в игре Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. Первый гол в этом поединке оформил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти на 87-й минуте. «Спартак» смог сравнять только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму, отличился Руслан Литвинов.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

Станкович покинул ложу арены на 87-й минуте, когда отличился Агаларов.

Ранее футболист «Спартака» объяснил поражение от «Динамо».