Легендарный футболист оценил игру «Локомотива» и «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов на YouTube-канале Коммент.Шоу выставил оценки за матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Локомотивом».

«Спартак» получил от эксперта общекомандную оценку «пять». Из 905 технико-тактических действий неточными оказались лишь 21%.

«Железнодорожники» же завершили встречу с 557 ТТД при 34% брака — оценка «два».

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.

