Легенда сборной России сделал прогноз на точный счет матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

Экс-футболист Пименов: «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Арсеналу»
Lee Smith/Action Images/Reuters

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов заявил, что «Манчестер Юнайтед» не проиграет лондонскому «Арсеналу» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Odds.ru.

«Дома «Манчестер Юнайтед» играют более убедительно, хотя команда непонятная, прошлый сезон был провальным. думаю, «Манчестер Юнайтед» не проиграет. Будет ничья 1:1, а в каждом тайме будет забито по голу», — сказал Пименов.

Встреча состоится в Манчестере 17 августа. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени.

В прошлом сезоне АПЛ «Арсенал» занял второе место, набрав 74 очка. «Манчестер Юнайтед» завершил турнир на 15-м месте, набрав 42 балла. Чемпионом Англии стал «Ливерпуль», опередивший «Арсенал» на десять баллов. Замкнул тройку сильнейших «Манчестер Сити», набрав 71 очко. Вылетели из АПЛ «Лестер», «Ипсвич» и »Саутгемптон».

Ранее легенда сборной России обещал помочь игроку «Краснодара» перед переходом в Англию.

Футбол. Чемпионат Англии
