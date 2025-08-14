«Отставка не за горами»: обладатель Кубка России о судьбе Станковича в «Спартаке»

Экс-футболист Деменко считает, что Станковича скоро могут уволить из «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» предположил, что тренер команды Деян Станкович может быть уволен в ближайшее время.

«Я думаю судьба Станковича в «Спартаке» будет зависеть от матча с «Зенитом». В «Спартаке» есть большие проблемы. Станкович может отсрочить увольнение, если команда сыграет удачно с «Зенитом». Но если проблемы будут продолжаться, то отставка не за горами», — сказал Деменко.

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для Станковича в случае его увольнения.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву» в чемпионате России. Встреча завершилась со счетом 2:4. В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

12 августа «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» во втором туре Пути РПЛ Кубка России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», основное время завершилось со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки махачкалинского клуба — 4:3.

Ранее Станковича назвали показушником.