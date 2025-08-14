«Мы не заслужили этот трофей»: в «ПСЖ» назвали несправедливым результат Суперкубка УЕФА

Тренер «ПСЖ» Энрике» о Суперкубке против «Тоттенхэма»: мы не заслуживаем трофей

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике признался, что не считает несправедливой победу команды в Суперкубке УЕФА. Его слова приводит RMC Sport.

«Честно говоря, мы не заслуживаем этого трофея. Мы видели разницу между «Тоттенхэмом», у которого было шесть недель тренировок, и нами, у которых было всего шесть дней. Это огромная разница. Я доволен результатом, но он не совсем справедлив», — заявил специалист.

В поединке «ПСЖ», который выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/25, сражался с победителем Лиги Европы — лондонским «Тоттенхэмом». До 85-й минуте парижская команда уступала со счетом 0:2, однако сумела сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где оказалась точнее — 4:3.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасный, в воротах сыграл новичок клуба Лука Шевалье.

По итогам прошлого сезона «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Франции и Лигу чемпионов. В финале клубного чемпионата мира — 2025 парижане крупно уступили английскому «Челси» — 0:3.

Ранее Сафонов записал видео после победы в Суперкубке УЕФА.