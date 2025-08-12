На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Это пугает»: экс-глава «Спартака» о перспективах команды

Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы красно-белых на титулы в сезоне, признав, что его пугают перспективы команды. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я не припоминаю за последние лет 20. Наверное, это впервые, когда все единодушно говорят, что у «Спартака» нет вообще никаких шансов ни на что. При том, что это говорят не те, кого называют злопыхателями вроде меня. А все абсолютно, даже те, кто болеют за «Спартак». Даже они говорят, что шансов никаких, это пугает», — отметил он.

9 августа «Спартак» на выезде проиграл «Локомотиву». Встреча завершилась со счетом 2:4. Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте вновь забил Батраков.

В активе «Спартака» четыре очка, команда идет на 11-м месте в Российской премьер-лиге (РПЛ).

10 августа появилась информация, что «Спартак» начал поиски замены для главного тренера команды Деяна Станковича в случае его увольнения.

Ранее стал известен идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
