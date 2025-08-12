«Спартак» обыграет «Зенит» и сохранит Станковича, заявил эксперт

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов, который во время карьеры футболиста выступал за красно-белых на позиции полузащитника, выразил серьезные сомнения в том, что Деян Станкович будет уволен с поста главного тренера в ближайшее время. Слова Ледяхова приводит портал Legalbet.

«Не думаю, что в ближайшие два-три тура Станковича уволят. Сейчас «Зенит» обыграют, и все будет нормально. Станкович давал результат в Сербии, в Венгрии, но это не самые сильные чемпионаты. В «Спартаке» давление со всех сторон каждый день, нужно иметь очень сильную психологию», — сказал Ледяхов.

Также специалист усомнился в том, что руководство «Спартака» всерьез рассматривает на роль главного тренера испанского тренера Альберта Риеру, который в данный момент возглавляет словенский клуб «Целе».

Риера женат на россиянке Юлии Королевой и долгое время жил в Омске, благодаря чему знает русский язык. Ранее он выражал большое желание поработать в Российской премьер-лиге (РПЛ). В бытность футболистом он играл за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и сборную Испании.

«Может, у Риеры жена имеет какое-то отношение к «Лукойлу»? Откуда он в списке кандидатов появился? Мне кажется, у нас есть достойные русские тренеры, которые могут спокойно работать. Фамилии называть не буду, но они есть. Нужен русский тренер», — заявил Ледяхов.

Ранее стал известен идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака».