Бывший тренер «Зенита» раскритиковал игру команды

Экс-тренер «Зенита» Петржела раскритиковал игру команды
Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что введение потолка зарплат в российском футболе является плохой идеей, передает Sport24.

«Потолок зарплат — плохая идея. Разве это поможет уравнять зарплаты среди россиян? Ведь самые большие деньги получают иностранцы. Не понимаю, почему у «Зенита» все южноамериканцы, еще и игра говно», — сказал Петржела.

9 августа «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» матч Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее российский тренер рассказал о проблемах «Зенита».

