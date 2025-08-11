Один из лучших вратарей мира покинет «ПСЖ»

Романо: Доннарумма исключен из состава «ПСЖ» на Суперкубок УЕФА и покинет клуб

Вратарь сборной Италии и французского «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма был исключен из состава на матч Суперкубка УЕФА и покинет команду. Об этом в своем Telegram-канале сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что 26-летний вратарь сборной Италии отказался продлевать контракт и отношения между сторонами «полностью разрушены».

В распоряжении «ПСЖ» остается два вратаря: россиянин Матвей Сафонов и перешедший в команду 8 августа Люка Шевалье. Один из них сыграет с «Тоттенхэмом» за Суперкубок УЕФА. Матч на стадионе «Блуэнерджи» в итальянском Удине состоится 13 августа.

7 августа France Football объявил номинантов на приз Льва Яшина — лучшему вратарю по итогам 2025 года. Шевалье и Доннарумма оказались в списке из 10 человек.

Сафонов провел один сезон в «ПСЖ» в статусе сменщика Джанлуиджи Доннаруммы и отыграл 14 матчей во всех турнирах, став победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов. Сообщается, что украинский защитник Илья Забарный, которого парижане хотят купить у английского «Борнмута», отказывается переходить в клуб из-за наличия в нем российского футболиста, в связи с чем Сафонов может быть продан.

Ранее появилась информация, что Сафонов разозлился на «ПСЖ» из-за сложившейся ситуации.